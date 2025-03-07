Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 12 si tutuklanmaları, 3'ü de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesi, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendirilmişti.

Savcılık, bu kapsamda, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanmıştı.