Borsa negatif tarafta kaldı: Kritik seviyede tutundu

Borsa İstanbul, geçtiğimiz iki işlem gününde kritik seviye olan 8000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken, bugün de bu önemli seviyede tutunmayı başardı. Uzmanlar, yukarı yönlü hareketin devamında 8150 seviyesinin; aşağı yönlü harekette ise 8000 seviyesinin izlendiğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 değer kazanarak 8094 puandan başlarken; 8023 - 8120 bant aralığında işlem gördü. Endeks, kapanışta yüzde 0,37 düşüşle 8057 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 azalırken, holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Endeksler gün sonunda ise sırasıyla yüzde 0,07 düşüş ve yüzde 0,11 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8100 ve 8170 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 8087 puandan tamamlamıştı.