Borsa önemli seviyenin üzerinde

Borsa İstanbul, 6 hafta aradan sonra dün ilk kez kritik seviye olan 8000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken, bugünkü işlemlerde bu seviyenin üzerinde kalmaya çabalıyor. Uzmanlar, teknik olarak 8000 bölgesinin üzerinde kapanışların oldukça önemli olduğuna dikkat çekerken; 7990 desteği de kritik.

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,24 değer kazanarak 8063 puana çıkarken; sonrasında dalgalı bir seyir izledi. Endeks, saat 11.11 itibarıyla yüzde 0,19 primle 8030 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,55 düşüş ve yüzde 0,41 kazançla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8100 ve 8200 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 8044 puandan tamamlamıştı.