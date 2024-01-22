Borsa önemli seviyenin üzerinde

Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,13 seviyesinde yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul'un, 8000 puanın üzerinde tutunma çabası sürüyor. Uzmanlar, endekste 8100 puanın direnç olarak takip edildiğini belirtirken; özellikle 8000 bölgesinin üzerinde kalmanın oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 değer kaybederek 7996 puandan başlarken; 7970 - 8043 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.49 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 8021 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57 azalırken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,28 düşüş ve yüzde 0,24 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7900 ve 7800 seviyeleri destek, 8060 ve 8200 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 7996 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.