Borsa önemli seviyenin üzerinde: Yön belirleyici olacak

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçtiğimiz haftadan bu yana baskı altında hareket eden Borsa İstanbul, 7400 kritik seviyesinin üzerine yerleşmeye çabalıyor. Borsada hisse bazlı hareketler baskı yaratmayı sürdürürken; uzmanlar 7400 puan seviyesinin aşılması halinde endekste yukarı eğilimin rahatlayabileceğini belirtiyor. Aşağı yönlü harekette ise, 7100 seviyesi önemli olacak.

Noel tatili nedeni ile yabancı yatırımcının olmaması borsadaki baskıyı artırırken; borsaya rakip olarak görülen TL mevduat faizindeki artış da borsayı baskılayan diğer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 değer kazancıyla 7278 puandan başlarken, 7278 - 7409 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.56 itibarıyla ise yüzde 1,98 kazançla 703 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,32 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 1,51 ve yüzde 1,35 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7200 ve 7000 puan destek, 7300 ve 7450 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Öte yandan önceki gün SPK'nın bedelsiz sermaye artırımına onay vermemesinin faaliyetlerde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını açıklayan Gübretaş bugün aralıksız 9'uncu tabanını gördü. Şirketin hisselerinin 9 işlem günündeki kaybı yüzde 61'e ulaştı.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 7260 puandan tamamlamıştı.