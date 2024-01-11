Borsa önemli seviyeye yaklaştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün günü yükselişle tamamlarken, yeni günde de primli bir seyirde ilerliyor. Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) New York'ta gerçekleşecek 'Yatırımcı Günleri' toplantısı piyasaların gündeminde olacak. Yarın ise, Moody’s'in takvime göre yapması beklenen Türkiye değerlendirmesi yakından takip edilecek. Buradan gelebilecek not artışı veya görünümde iyileşme piyasalar tarafından pozitif algılanabilir.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 değer kazanarak 7905 puandan başlarken; 7880 - 7950 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.18 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 7892 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,14 düşüş ve yüzde 0,11 kazançla hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7910 ve 8060 seviyeleri direnç, 7820 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazancıyla 7874 puandan tamamlamıştı.