Borsa primli: Bankacılık endeksinde tarihi hareket

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün günü kayıpla tamamlarken, yeni günde primli seyrediyor. Uzmanlar, son dört haftalık süreçte Borsa İstanbul tarafında yabancı alımlarının etkili olduğunu, ancak henüz istenilen noktada olmadığını belirtirken; endeksin 8000 puanın üzerinde kalmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, son dönemde Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 değer kazanarak 8066 puandan başlarken; 8046 - 8094 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.56 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 8086 paunda bulundu.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aşarken, endeks tarihinde ilk kez 9000 puanı aştı. 9140 puana kadar yükselen endeks, şu dakikalarda yüzde 3,12 primle 9134 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8100 ve 8160 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulundu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 8057 puandan tamamlamıştı.