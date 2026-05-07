Borsa rekor seviyelerde! Yükseliş sürüyor

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,91 kazançla 14.917,43 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, bugün de açılışta yükselişle güne başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,78 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.987,21 puana çıkarken, açılışın ardından 15 bin puan üzeri yeniden görüldü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,19 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.955,62 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi negatif seyreden Avrupa borsalarına karşın, genele yayılan alımlarla 15.000 seviyesinin üzerini test ettiği günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Toplam işlem hacmi 104,4 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.909,80 puanı, en yüksek 15.030,90 puanı gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,16 ile spor, en fazla değer kaybeden ise 2,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,47 ve sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükselirken, 24'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 15.000 ve 15.100 puan seviyeleri direnç, 14.800 ve 14.700 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

ABD-İran anlaşması bekleniyor

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin iş gücü piyasasında pozitif ivmelenmeye işaret etmesi risk iştahını destekliyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş risk iştahını artırsa da enerji maliyetlerinin piyasalar üzerindeki etkilerinin sürebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabileceğine dair yeşeren umutlar piyasalara taze bir hareket getirdi.

ABD ile İran tarafından gelen sert açıklamalar zaman zaman uzlaşı masasından sonuç alınmayacağına yönelik korku oluştursa da yetkililerin nihai bir anlaşma yolunda kalması Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserlikleri koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Trump, bir anlaşmaya varılmasını "çok muhtemel" olarak değerlendirdi. Bunun yanı sıra İran, "Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." mesajı verdi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.