Borsa rekora doymuyor! 12 işlem gününde 2025'in kazancına yaklaştı

Borsa İstanbul'da yılın ilk günlerinde başlayan güçlü yükseliş devam ediyor. 12 işlem gününde yatırımcısına yaklaşık yüzde 13 oranında kazandıran borsa, oldukça kritik bir haftaya giriş yaptı.

Bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra, Türkiye'nin not değerlendirmesini duyurması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararında, piyasa beklentisi 150 baz puan indirim yönünde olurken; Fitch ve Moody’s cephesinde kredi notunda bir değişiklik beklenmiyor, ancak görünüm tarafında iyileşme geleceği tahmin ediliyor.

Borsa haftaya rekorla başladı

Bugün açılışta BIST100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12 bin 740 çıkarak rekor seviyeden başladı. Daha sonrasında da yükselişini devam ettiren endeks, gün içi zirvesini 12 bin 700 puana taşıdı. BIST100 endeksi, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,55 artışla 12 bin 736 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi güne yüzde 0,48, holding endeksi ise yüzde 0,57 değer kazanarak başlarken; şu dakikalarda endeksler sırasıyla yüzde 1,14 ve yüzde 1,06 oranında artış sağladı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 13.000 puan direnç, 12.500 ve 12.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,7 yükselişle 12.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

İntegral Yatırım: Borsada ana eğilim yukarı yönlü

Teknik olarak, Borsa endeksindeki güçlü eğilim devam ediyor. Saatlik grafikte 12500 seviyesinde yakın destek bulunuyor. Bununla birlikte hem kısa hem de haftalık grafiklerde eğilim yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Ancak bir süredir düzeltme yapmadığından dolayı 12500 seviyesine doğru bir geri çekilme beklenebilir. Burasının kısa vadede ne kadar güçlü bir destek oluşturup oluşturmayacağını göreceğiz. Kısa vadede çok güçlü bir düzeltme yapmadığı takdirde ise, kazandığı hızın 13000 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;

ASTOR, BTCIM, DOAS, DOHOL, EREGL, FROTO, KCHOL, TRMET, MGROS, MPARK: Güçlü teknik görünümün devamı

CWENE: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi

GRSEL, KRDMD, ENKAI: 22 günlük ortalaması üzerindeki tepkinin sürme ihtimali

Destek Yatırım, günlük öneri hisseleri açıkladı

Piyasa olağan beklentilerine karşın Güney Kore ile birlikte Türkiye yılbaşından bu yana en fazla kazandıran gelişen piyasaları olmuştur. Piyasada yaşanan güçlü momentum bu hafta 12.800-13.000 arasında dolar bazlı önemli dirençlerine doğru yönelim sağlayabilir.

Migros ve Coco-Cola gibi bağlı ortaklarında yaşanan yükselişi nedeniyle Anadolu Grubu Holding, gıda sektöründe yaşanan yükselişin gerisinden kalan Tat Gıda ile gıda perakendesinde yükseliş sonrasında giyim perakendesinde hareketlenebileceği beklentisiyle E-bebek ve Koton’u günlük önerilerimizde yer veriyoruz.

Küresel piyasalarda Trump etkisi

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Geçen hafta Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu. Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor.

Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi.