Borsa şirketlerinde 2008’den bu yana en sert aylık kayıp

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Borsa İstanbul’da fon ve hisse manipülasyonuna yönelik soruşturmaların gündeme geldiği eylül ayında satışlar yalnızca soruşturmalarda adı geçen hisselerle sınırlı kalmadı. Piyasadaki değer kaybı genele yayıldı.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketleri kapsayan BIST Tüm endeksindeki şirketlerin toplam piyasa değeri eylülde bir önceki aya göre yüzde 20 geriledi.

Böylece borsa şirketlerinin toplam piyasa değerinde, küresel finansal krizin etkili olduğu 2008 yılından bu yana en sert aylık düşüş kaydedildi.

2008’in ekim ayında şirketlerin toplam piyasa değerindeki aylık kayıp yüzde 22,5 olmuştu.

Bir ayda 4,5 trilyon TL eridi

BIST Tüm şirketlerinin toplam piyasa değerindeki kayıp eylül ayında yaklaşık 4,5 trilyon TL olarak hesaplandı.

Dolar bazında ise BIST Tüm şirketlerinin toplam piyasa değeri eylülde yüzde 22,5 geriledi. Bu, dolar bazında Ağustos 2018’den bu yana görülen en sert aylık düşüş oldu.

Şirketlerin piyasa değerindeki dolar bazlı kayıp yaklaşık 96 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BIST 100’de de 2008’den bu yana en sert kayıp

Borsa İstanbul’un ana gösterge endeksi BIST 100 kapsamındaki şirketlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı.

BIST 100 şirketlerinin toplam piyasa değeri eylül ayında TL bazında yüzde 16 geriledi. Böylece BIST 100 şirketlerinde de 2008’den bu yana en sert aylık değer kaybı kaydedildi.

BIST 100 şirketlerinin piyasa değerindeki eylül ayı kaybı dolar bazında ise yaklaşık 27 milyar dolar oldu.