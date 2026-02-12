Borsa, tarihinde ilk kez 14 bin puanın üzerini gördü

Borsa İstanbul, güne yüzde 0,05 artışla 13.795 puandan başlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyon Raporu 2026-I" sunumunu gerçekleştirmesinin ardından, yükselişini hızlandırdı ve tarihinde ilk kez 14 bin puanın üzerini test etti.

14 bin 45 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, saat 15.13 itibarıyla yüzde 1,82 primle 14 bin 37 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken; endeks şu dakikalarda yüzde 4,98 artışla 20.230 puanda işlem görüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan direnç, 13.800 ve 13.700 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Merkez Bankası yıl sonu tahmin aralığını yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılında enflasyonun yüzde 15–21 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini, 2027 yıl sonunda ise yüzde 6–12 bandına gerileyeceğini öngördüklerini açıkladı. TCMB Başkanı Karahan, enflasyon ara hedeflerinin 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korunduğunu belirtirken, 2028 yılı için ara hedefin yüzde 8 olarak belirlendiğini ifade etti.

Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunun soru-cevap bölümünde faiz indirimlerinin büyüklüğünü kısa vadede artırmak için gereken eşiğin şu aşamada görece yüksek olduğunu söyledi.

Karahan, ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaştığını ve bunda gıda fiyatlarının etkili olduğunu belirtirken, bu etkinin şubat ayına da kısmen sarkacağını ifade etti.

Kira enflasyonunda ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu vurgulayan Karahan, yıl sonu itibarıyla kira enflasyonunun yüzde 30–36 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.