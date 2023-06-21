Borsa, 'TCMB' öncesi son işlem gününde geriledi

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, daha sonra kayba yöneldi ve böylelikle 4 işlem günü üst üste gerilemiş oldu. BIST 100 endeksi, gün içinde 5169 - 5329 bant aralığında işlem görürken; kapanışta yüzde 1,23 oranında düşüşle 5186 puanda bulundu.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 28,93 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak 5280 puana çıkmıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 0,21 ve 1,56 oranında düşüşle hareket etti.

BIST 100 endeksinde 5200 ve 5150 seviyeleri destek, 5300 ve 5400 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 5.251,61 puandan tamamlamıştı.