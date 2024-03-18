Borsa yatırımcı sayısında 4 hafta sonra ilk

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geriledi. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 15 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 306 bin 881 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 346 bin 500 seviyesinden 8 milyon 39 bin 619'a geriledi.

Böylece son dört haftada artış gösteren pay senedi yatırımcı sayısı düşüşe geçmiş oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,61 trilyon TL'den 12,35 trilyon TL'ye indi.