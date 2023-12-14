Borsa yatırımcı sayısında tarihi rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), dün itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 8,6 milyon ile en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

MKK'nın "X" hesabından yapılan açıklamaya göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 5,73; yıllık bazdaysa yüzde 144,14 artış kaydederek toplam 8 milyon 601 bin 632 ile en yüksek seviyesine geldi.

Yatırımcı sayısı artışı, aylık bazda 466 bin 454, yıllık bazda 5 milyon 78 bin 529 oldu.