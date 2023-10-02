Borsa yatırımcı sayısında yeni rekor: 7,8 milyon

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, pay senedi yatırımcı sayısı her hafta yeni rekor kırmaya devam ediyor.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 29 Eylül ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 77 bin 894 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 168'den 7 milyon 784 bin 62'ye çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,6 trilyon TL'den 11,28 trilyon TL'ye yükseldi.