Borsa yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, jeopolitik gerilimlerden etkilenmeye devam ederken, yurt içindeki gelişmeler de piyasalara yön vermeye devam etti. Verilerin yakından izlendiği haftada yurt içinde haftanın son işlem gününde açığa satış başlığı öne çıktı.

Endeks, haftalık bazda yüzde 1,31 oranında değer kazancı yaşarken, bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 0,34 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 1,40 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 5,99 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok değer kaybeden yüzde 3,51 oranında düşüş yaşayan menkul kıymet yatırım ortaklıkları oldu.

En çok yükselen 3 hisse

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisseler enerji grubundan oldu. Yüzde 19,03 ile Europower Enerji (EUPWR) olurken, yüzde 15,23 ile Yeo Teknoloji Enerji (YEOTK) ve yüzde 14,08 ile Astor Enerji (ASTOR) onu izledi.

En çok düşen 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 7,94 ile Halk Bankası (HALKB) gelirken, yüzde 6,22 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 6,14 düşüşle Kardemir (KRDMD) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı 3 hisse

Endekste hafta boyunca gerçekleşen hacim BIST 100’de geçen haftaya göre gerileyerek 291 milyar 531 milyon TL olurken, 25 milyar 547 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 18 milyar 388 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 15 milyar 738 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir artışla 7 trilyon 777 milyar 338 milyon TL’ye (226 milyar 835 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 467 milyar 40 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, değer kaybeden 438 milyar 456 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. Değer kazanarak 380 milyar 880 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.