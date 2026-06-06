Borsa yatırımcısından 1 milyar TL’lik net alış. İşte en en fazla alış yapılan hisseler
Borsa İstanbul yatırımcısı 5 Haziran 2026’da İş Yatırım aracılığıyla net 1 milyar liradan fazla alım yaptı. Ayrıca en çok satış yapılan hisseler de sıralandı.
Borsa İstanbul’da 1-5 Haziran 2026 haftası dalgalı bir seyirle geride kaldı. Hafta boyunca 13.661,82 ile 14.219,96 puan aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, kapanış günündeki kar satışlarına rağmen haftalık bazda yüzde 0,23 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti. Endeks, haftanın son işlem gününü 13.694,19 puandan tamamlayarak pozitif görünümünü korudu.
Borsada veriler bu şekilde gerçekleşirken İş Yatırım aracılığıyla alım/satım yapan yatırımcıların eğilimleri de ortaya çıktı. İş Yatırım aracılığıyla borsanın kapanış gününde 1 milyar TL net alış yapıldı.
Rota Borsa’da derlenen bilgiye göre alım/satım yapılan hisseler şu şekilde:
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
Net Alış (TL)
247.689.034
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
Net Alış (TL)
175.084.601
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Net Alış (TL)
158.503.282
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Net Alış (TL)
150.237.459
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
Net Alış (TL)
144.035.222
İş Yatırım üzerinden bugün en çok satılan hisseler
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Net Satış (TL)
-185.913.322
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
Net Satış (TL)
-141.436.070
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)
Net Satış (TL)
-120.696.927
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)
Net Satış (TL)
-118.145.154
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
Net Satış (TL)
-104.022.604
Derleme: ekonomim.com