Borsa yatırımcısından 1 milyar TL’lik net alış. İşte en en fazla alış yapılan hisseler

Borsa İstanbul’da 1-5 Haziran 2026 haftası dalgalı bir seyirle geride kaldı. Hafta boyunca 13.661,82 ile 14.219,96 puan aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, kapanış günündeki kar satışlarına rağmen haftalık bazda yüzde 0,23 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti. Endeks, haftanın son işlem gününü 13.694,19 puandan tamamlayarak pozitif görünümünü korudu.

Borsada veriler bu şekilde gerçekleşirken İş Yatırım aracılığıyla alım/satım yapan yatırımcıların eğilimleri de ortaya çıktı. İş Yatırım aracılığıyla borsanın kapanış gününde 1 milyar TL net alış yapıldı.

Rota Borsa’da derlenen bilgiye göre alım/satım yapılan hisseler şu şekilde:

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)



Net Alış (TL)

247.689.034

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)



Net Alış (TL)

175.084.601

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)



Net Alış (TL)

158.503.282

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)



Net Alış (TL)

150.237.459

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)



Net Alış (TL)

144.035.222

İş Yatırım üzerinden bugün en çok satılan hisseler

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)



Net Satış (TL)

-185.913.322

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)



Net Satış (TL)

-141.436.070

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)



Net Satış (TL)

-120.696.927

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)



Net Satış (TL)

-118.145.154

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)



Net Satış (TL)

-104.022.604

Derleme: ekonomim.com