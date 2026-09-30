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Borsa yatırımcısının beklediği haber geldi; 6 şirket temettü kararını açıkladı

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket yatırımcısının beklediği kar payı ödemesi kararını açıkladı.

Haber Merkezi
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Borsa yatırımcısının beklediği haber geldi; 6 şirket temettü kararını açıkladı
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Borsa İstanbul'da yatırımcıların uzun süredir merakla beklediği temettü haberleri peş peşe geldi. Sermaye piyasalarının önde gelen 6 şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden gerçekleştirdikleri resmi bildirimlerle kar payı dağıtım kararlarını netleştirdi.

Şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında alınan bu kararlar, önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurul onayına sunulacak. Temettü ödemesi yapacak köklü şirketlerin bu hamlesi, borsa yatırımcıları arasında memnuniyetle karşılandı.

Borsa yatırımcısının beklediği haber geldi; 6 şirket temettü kararını açıkladı - Resim : 1

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da yatırımcısına temettü ödemesi yapacak ve yapmayacak şirketler şöyle sıralandı:

21 Eylül Pazartesi

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

22 Eylül Salı

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

23 Eylül Çarşamba

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu 0,59952 TL 0,50959 TL 7 Ekim

24 Eylül Perşembe

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak