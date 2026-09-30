Borsa yatırımcısının beklediği haber geldi; 6 şirket temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket yatırımcısının beklediği kar payı ödemesi kararını açıkladı.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların uzun süredir merakla beklediği temettü haberleri peş peşe geldi. Sermaye piyasalarının önde gelen 6 şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden gerçekleştirdikleri resmi bildirimlerle kar payı dağıtım kararlarını netleştirdi.
Şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında alınan bu kararlar, önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurul onayına sunulacak. Temettü ödemesi yapacak köklü şirketlerin bu hamlesi, borsa yatırımcıları arasında memnuniyetle karşılandı.
Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da yatırımcısına temettü ödemesi yapacak ve yapmayacak şirketler şöyle sıralandı:
21 Eylül Pazartesi
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Genel Kurul
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Genel Kurul
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
22 Eylül Salı
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
23 Eylül Çarşamba
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|0,59952 TL
|0,50959 TL
|7 Ekim
24 Eylül Perşembe
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Genel Kurul
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–