Borsa yatırımcısının beklediği haber geldi; 6 şirket temettü kararını açıkladı

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların uzun süredir merakla beklediği temettü haberleri peş peşe geldi. Sermaye piyasalarının önde gelen 6 şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden gerçekleştirdikleri resmi bildirimlerle kar payı dağıtım kararlarını netleştirdi.

Şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında alınan bu kararlar, önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurul onayına sunulacak. Temettü ödemesi yapacak köklü şirketlerin bu hamlesi, borsa yatırımcıları arasında memnuniyetle karşılandı.

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da yatırımcısına temettü ödemesi yapacak ve yapmayacak şirketler şöyle sıralandı:

21 Eylül Pazartesi

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

22 Eylül Salı

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

23 Eylül Çarşamba

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Yönetim Kurulu 0,59952 TL 0,50959 TL 7 Ekim

24 Eylül Perşembe

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)