Borsa yeni aya pozitif başladı
Borsa İstanbul, yılın üçüncü ayına pozitif tarafta başlarken; aralıksız 8 haftalık yükselişten sonra içinde bulunduğumuz haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.
Borsa İstanbul, yılın ilk 2 ayını pozitif tarafta tamamlarken, yeni aya da değer kazancıyla başladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazanarak 9218 puandan başlarken; 9178 - 9226 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 9215 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,27 kayıp ve yüzde 0,20 kazançla hareket ediyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9300 ve 9400 seviyeleri direnç, 9200 ve 9060 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazancıyla 9193 puandan tamamlamıştı.