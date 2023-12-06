Borsa yeni bir şirket daha geldi: Açılışta 'tavan'

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatırım), halka açıldı. 6 Aralık Çarşamba günü Borsa İstanbul’da yapılan törende gong bu kez Şeker Yatırım için çaldı. Şeker Yatırım’ın halka arzı kapsamında, toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payın talep toplama sürecinde paylara 2.830.514 yatırımcıdan talep geldi. Şeker Yatırım payları gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da SKYMD kodu ile işlem görmeye başladı.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle tamamlandı. Törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Osman Göktan, Şeker Yatırım yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı. Şeker Yatırım payları, gong töreninin ardından SKYMD kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı yetki belgeleri çerçevesinde “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak tüm sermaye piyasası ürün ve hizmetlerine aracılık edebilen Şirket’in Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen halka arzı için, 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde talep toplandı. Şirket’in halka arzında dağıtım sonrasında toplam 2.830.514 yatırımcı Şeker Yatırım payı aldı. 1 TL nominal değerli pay fiyatının 7 TL olduğu halka arz sonrasında Şeker Yatırım’ın halka arz büyüklüğü 367,5 milyon TL, halka arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 33,87 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Şeker Yatırım Menkul Değerlerin işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz halka arz törenine, Borsamıza, evinize hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, sermaye piyasalarının büyümesinde, yani arz tarafında daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, ayrıca yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedefte, tabii ki en önemli iş ortaklarımız aracı kurumlarımızdır.

Şeker Yatırım da beraber çalıştığımız, iş birliği içinde olduğumuz, kıymetli bir paydaşımız, iş ortağımızdır. Yıllardır şirketlere ve yatırımcılara başarıyla hizmet vermektedir. Bu başarılı çalışmalarından dolayı, Şeker Yatırım ile defalarca burada gong törenlerinde bir araya geldik. Bugün ise kendi halka arzları için burada birlikteyiz. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gong töreninde konuşmasını yapan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Osman Göktan şunları söyledi: “Şeker Yatırım’ın halka arz sürecinde, çok başarılı bir talep toplama dönemi geçirdik. Halka arza sunulan Şeker Yatırım paylarına 2.830.514 bireysel ve kurumsal yatırımcıdan talep geldi.

Bize güvenip yatırım yapan tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum. Bugün, halka arz büyüklüğümüz 367,5 milyon TL ve halka arz sonrası Şeker Yatırım’ın halka açıklık oranı ise yüzde 33,87 oldu. Halka arz sürecinde özellikle altını çizmiştik. Halka arzdan elde edileceğimiz fon kaynağını; şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyümesine ivme kazandırılması ve kurumsal organizasyonunun kuvvetlendirilmesi için değerlendireceğiz. Tabana yayılan ortaklık yapımızla ve daha da büyüyen özkaynağımızla yolumuza güçlenerek devam edeceğiz" diye konuştu.