Borsa yeni haftaya pozitif başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,30 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.634,04 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,81 puan ve yüzde 0,91 değer kazancıyla 10.661,55 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.585,34, en yüksek 10.676,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,3, sanayi endeksi yüzde 1,4, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve mali endeks yüzde 0,48 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 18'i düştü ve 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Tüpraş oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.550 ve 10.400 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda yön arayışı

Küresel piyasalar ABD'de faiz indirimi sürecine ilişkin belirsizlerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Haftanın ilk gününde Asya ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, teknoloji endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.