Borsa günü bankalar öncülüğünde ekside tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 64,27 puan ve yüzde 0,45 artışla 14.506,83 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında negatif seyre geçti. Endeks, günü önceki kapanışa göre 72,94 puan ve yüzde 0,51 azalışla 14.369,61 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 194,8 milyar lira oldu. Endeks, gün içinde en düşük 14.321,03, en yüksek 14.544,57 puanı gördü.

Bankacılık endeksinde düşüş sert oldu. XBANK yüzde 2,80 oranında düşüşle günün tamamlarken, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Sanayi endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre gün sonunda BIST 100 endeksine dahil hisselerden en çok yükselen yüzde 9,96 ile Efor Yatırım (EFOR) olurken, en çok düşen de yüzde 5,76 ile Kontrolmatik (KONTR) oldu. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları (THYAO), ASELSAN (ASELS) ve Astor Enerji (ASTOR) oldu.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 2,58 ile teknoloji, en fazla değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Perşembe günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 14.442,56 puandan tamamlamıştı. Cuma günü küresel piyasalarda olduğu gibi Borsa İstanbul'da da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle işlem olmadı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Hürmüz fiyatlaması sürüyor

Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı.

Ancak gün içinde bu açıklamaya karşın İran'ın ihlal yapan gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönündeki açıklamaları piyasaları negatif seyre geçirdi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu.