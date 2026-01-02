Borsa yeni yıla coşkulu başladı: Bankacılıkta yükseliş yüzde 3'ü aştı

2025'in son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü ve yılı yüzde 0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamlamıştı.

2026'nın ilk işlem gününde açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 132,92 puan ve yüzde 1,18 artışla 11.394,44 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,7 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.296,52 puanı, en yüksek 11.414,71 puanı gördü.

Bankacılık öncülük etti

Günün ikinci yarısında BIST 100 endeksinde yükseliş güçlenirken, 16:57 itibarıyla endeks yüzde 1,77 oranında yükselişle 11.461 puan seviyesine çıktı.

Bankacılık hisseleri yükselişe öncülük ederken, yüzde 3'ün üzerine çıkan primle BIST Bankacılık endeksi 17 bin puanın üzerine çıktı.

Akbank ve Yapı Kredi'de yükseliş yüzde 4'ü aşarken, Halk Bankası ve Garanti BBVA da yüzde 3 seviyesinde değer kazandı.

Günün ilk yarısında yükselenler-düşenler

Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi ise yüzde 1,45 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en çok düşen ise yüzde 1,88 ile tekstil-deri oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 0,96 ve hizmetler endeksi yüzde 0,47 artarken, teknoloji endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken 22'si düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ile Sasa Polyester oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak direç konumunda 11.500 ve 11.600 puan, destek konumunda da 11.300 ve 11.200 puan seviyeleri izleniyor.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Yeni yıl tatilinin olduğu haftada likidite sınırlı kalmayı sürdürürken, yatırımcıların işlemlere yeniden başlamasıyla gelecek hafta piyasalardaki hacmin yükselmesi bekleniyor.

Bir süredir piyasaların odağında bulunan teknoloji hisselerinde "yüksek değerleme" endişeleri yılın ilk işlem gününde yerini alıcılı bir seyre bırakırken, vadeli işlemlerde ABD'li teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Analistler, yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasaları için iyimser tahminler yapmasının da risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirterek, mayıs ayında göreve başlayacak yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının da netleşmesiyle gelecek dönemde daha olumlu bir havanın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler ise hala varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta eşik değer 50'nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48 seviyesinden 48,9'a yükseldi. Böylece endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalarak, son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.