Borsa yeni yıla coşkulu başladı: Bankacılıkta yükseliş yüzde 4'ü aştı

2025'in son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü ve yılı yüzde 0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamlamıştı.

2026'nın ilk işlem gününde açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana çıktı.

Bankacılık öncülük etti

Günün ikinci yarısında BIST 100 endeksinde yükseliş güçlenirken, bankacılık hisseleri öncülük etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,10 oranında 236,86 puan değer kazancıyla 11.498,38 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 115,9 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksinde işlem gören Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) hisseleri günü, yüzde 5'in üzerinde, Halk Bankası (HALKB) ve Garanti BBVA (GARAN) yüzde 4'ün üzerinde yükselişle kapadı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,26, holding endeksi yüzde 2,11 ve sanayi endeksi de günü yüzde 1,54 oranında değer kazancıyla tamamladı. Endekslerde en çok yükselen bankacılık olurken, sigortacılık da yüzde 1,74 ile en çok değer kaybeden oldu.

BIST 100 endeksinde günün en çok yükselen hissesi yüzde 9,95 ile Dap Gayrimenkul (DAPGM) olurken, en çok düşen de yüzde 6,53 ile Gen İlaç (GENIL) oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak direç konumunda 11.500 ve 11.600 puan, destek konumunda da 11.300 ve 11.200 puan seviyeleri izleniyor.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Yeni yıl tatilinin olduğu haftada likidite sınırlı kalmayı sürdürürken, yatırımcıların işlemlere yeniden başlamasıyla gelecek hafta piyasalardaki hacmin yükselmesi bekleniyor.

Bir süredir piyasaların odağında bulunan teknoloji hisselerinde "yüksek değerleme" endişeleri yılın ilk işlem gününde yerini alıcılı bir seyre bırakırken, vadeli işlemlerde ABD'li teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Analistler, yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasaları için iyimser tahminler yapmasının da risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirterek, mayıs ayında göreve başlayacak yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının da netleşmesiyle gelecek dönemde daha olumlu bir havanın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler ise hala varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta eşik değer 50'nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48 seviyesinden 48,9'a yükseldi. Böylece endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalarak, son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.