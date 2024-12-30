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Borsa yılı bitirirken haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa yılı bitirirken haftaya yükselişle başladı
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2024'ün son, 2025'in de ilk iş günlerinin olduğu haftada BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 15,18 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.040,66 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.100 ve 10.200 puan seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.800 seviyeleri de destek konumunda izleniyor. 

Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verileri takip edilecek. 

Piyasalarda yılın sonuna yaklaşırken karışık seyir izleniyorPiyasalarda yılın sonuna yaklaşırken karışık seyir izleniyorEkonomi

 

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