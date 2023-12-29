Borsa yılın son işlem gününde pozitif: 2023 yılı nasıl geçti?

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da düşük hacimli seanslar devam ederken, borsa yılın ve ayın son işlem gününde pozitif tarafta hareket ediyor. Uzmanlar, endekste yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 7500, aşağı yönlü harekette ise 7200 seviyesinin izlendiğini belirtiyor. Bugün aralık vadenin son işlem günü olması nedeniyle, volatil bir seans gerçekleşmesi bekleniyor.

Borsayı baskılayan unsurlar olarak, Noel tatili nedeni ile yabancı yatırımcının olmaması ve borsaya rakip olarak görülen TL mevduat faizindeki artış öne çıkıyor.

Borsada 2023 yılı nasıl geçti?

2023 yılı cumhurbaşkanı seçiminden önce ve sonra olarak ikiye ayrılırken; borsa, yılbaşından bu güne yüzde 35 değer kazanırken, seçimlerin sona ermesinden bu yana ise yüzde 63 yükseldi. Borsa İstanbul, aralık ayını değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanırken; böylelikle yılın 7 ayını pozitif tarafta, 5 ayını ise negatif tarafta bitiriyor.

BIST 100 endeksi, tarihi rekorunu 3 Ekim'de 8562 puan ile kırarken; endekste işlem hacmi rekoru 24 Ağustos’ta 224,9 milyar lira seviyesinde oldu. Endeks, dolar bazlı ise, yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

2023'te en çok kazandıran ilk 3 hisse senedi, Tetamat Gıda, Ray Sigorta ve Politeknik Metal oldu. En çok kaybettirenler ise, Çan2 Termik, İmaş Makina ve Penta Teknoloji oldu. En iyi getiri performansına endeks bazlı baktığımızda, sigorta endeksi öne çıkarken; onu KOBİ sanayi endeksi takip etti. En çok kaybettiren ise, madencilik endeksi oldu.

Borsa yılın son işlem gününde pozitif

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,26 değer kazancıyla 7415 puandan başlarken; 7415 - 7491 bant aralığında işlem gördü. Endeks, saat 11.19 itibarıyla yüzde 0,93 artışla 7464 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,65 ve yüzde 0,66 yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7300 ve 7200 puan destek, 7450 ve 7500 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 7396 puandan tamamlamıştı.

SPK'dan 'enflasyon muhasebesi' duyurusu

Dün gece açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, Kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildi.