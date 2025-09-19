Borsa YSK'nın CHP kararını fiyatladı! BIST 100 endeksi yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi YSK'nın CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesinin ardından yüzde 2 yükseliş kaydetti.
Haftanın son işlem gününe sınırlı bir yükselişle 11.077 puandan başlayan BIST 100 endeksi, YSK'nın CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesinin ardından yükselişe geçti.
YSK kararının ardından borsa hareketlendi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi kararın ardından yüzde 2'nin üzerinde artışla 11 bin 297 puanı test etti.
Endeks saat 16.12 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 11 bin 226 puandan işlem gördü.
Bankacılık endeksi ise kararın ardından yüzde 3,14 oranında artışla 16 bin 302 puana yükseldi.
Ne oldu?
CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.
Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.
Delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.
YSK, başvuruyu değerlendirmek üzere saat 15:30'da toplandı.
YSK talebi reddetti
Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamayla kararı duyurdu.
Yener, "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.