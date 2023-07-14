Borsa yükseldi, altın geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,39 puan artarak 6.437,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,17 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 6.415,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.353,91, en yüksek 6.446,01 puan ile rekor seviyeyi, gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 62,17 puan ve yüzde 0,88 yükselişle 7.087,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şişecam, Akbank ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.959 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.959 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 1 milyon 633 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,1263 lira, satışta 26,2310 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,1012 lira, satışta 26,2058 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1240, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 138,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,8 azalışla 80 dolardan işlem görüyor.