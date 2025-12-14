Borsa yükseldi yatırımcı bu hisselere akın etti! 8 milyar liralık alış

Borsa İstanbul’da 8-12 Aralık işlem haftası genel olarak alım ağırlıklı bir seyirle tamamlandı. Hisselerin büyük bölümünde görülen pozitif hareketlere paralel olarak BİST100 endeksi haftayı %2,76 yükselişle 11.311,31 puandan kapattı.

Haftalık işlemlerde aktif alış-satış verileri ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Buna göre, BİST100 endeksinde aktif fark eksi 5,29 milyar TL olurken, BİST30 endeksinde 2,51 milyar TL ile pozitif aktif fark kaydedildi.

Tüm hisseler genelinde ise aktif işlem farkı 11,82 milyar TL negatif gerçekleşti. Endeksin yükseldiği haftada bazı hisselerde aktif işlem farkının pozitif tarafta kalması, yatırımcı ilgisinin belirli paylarda yoğunlaştığını gösterdi.

EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN 10 HİSSE

Bu süreçte ise 8 milyar liradan fazla para girişiyle bu 10 şirketin hisseleri tercih edildi:

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)



Aktif Fark (TL)

+1.900.686.000

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)



Aktif Fark (TL)

+1.160.858.000

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)



Aktif Fark (TL)

+893.141.000

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)



Aktif Fark (TL)

+810.658.000

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)



Aktif Fark (TL)

+719.401.000

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)



Aktif Fark (TL)

+705.622.000

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE)



Aktif Fark (TL)

+579.675.000

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)



Aktif Fark (TL)

+514.249.000

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)



Aktif Fark (TL)

+476.359.000

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)



Aktif Fark (TL)

+445.778.000