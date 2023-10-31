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Borsa yükseliş denemelerini sürdürüyor

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe pozitif başlarken; sonrasında dalgalı bir seyirde hareket ediyor.

Haber Merkezi
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Borsa yükseliş denemelerini sürdürüyor
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İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel borsaların jeopolitik risklere duyarlılığı azalırken, Borsa İstanbul geçtiğimiz üç işlem gününü pozitif tamamlamasının ardında yeni güne de alıcılı başladı. 7668 - 7775 bant arasında işlem gören BIST 100 endeksi, negatif ve pozitif tarafta dalgalı bir seyir izliyor. Endeks, saat 13.11 itibarıyla yüzde 0,07 primle 7717 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7830 ve 8000 seviyeleri direnç, 7600 ve 7400 puan destek konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,90 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,72 ve yüzde 0,17 yükselişte bulundu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile taş toprak oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Tüpraş, Astor Enerji ve Odaş Elektrik oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.712,85 puandan tamamlamıştı. 

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