Borsa yükselişle açıldı: Karışık görünüm hakim oldu

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,90 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.583,73 puana çıktı. Sürekli işlemlerin başlamasıyla satışlar hızlanırken, endekste negatif görünüm hakim oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,37 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,89 ile spor oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.700 ve 9.750 seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik baskısı

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.