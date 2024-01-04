Borsa yüzde 2'ye yakın yükseldi
Borsa İstanbul, dünkü sert satışların ardından bugün yüzde 2'ye yakın yükseldi. Bankacılık endeksi, yükselişe öncülük etti. Uzmanlar endekste 7400 puan üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükselişi destekleyebileceği belirtiliyor.
Borsa İstanbul, 3 işlem günü aradan sonra dün günü kayıpla tamamlarken, bugünkü işlemlerde tepki alımları gözlendi. Uzmanlar dünkü satışları, çarşamba günleri kredili pozisyonlardaki takas avantajıyla açıklıyor. Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksinde, 7400 puan üzerinde kalıcılık sağlanmasının teknik olarak yükselişi destekleyebileceği belirtiliyor.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 değer kazanarak 7421 puandan başlarken; 7386 - 7547 bant aralığında hareket etti. Gün içinde değer kazancını yüzde 2'nin üzerine taşıyan endeks, kapanışta yüzde 1,83 yükselişle 7547 puanda bulundu.
Borsadaki yükselişe bankacılık endeksi öncülük etti. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,10 ve holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydederken; gün sonunda yüzde 2,62 ve yüzde 0,80 yükselişle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7500 ve 7600 puan direnç, 7400 ve 7300 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybıyla 7412 puandan tamamlamıştı.