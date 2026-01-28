Borsa zirvede ama dolar ve altın karşısında tablo değişiyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi TL bazında 13.400 puan seviyelerinde tarihi zirvelerinde seyrediyor.

2025 yılında BIST 100 endeksi yıllık TL bazında yaklaşık yüzde 20 değer kazanırken, TÜFE’den arındırılmış yani enflasyon karşısında yüzde 13,53 oranında değer kaybetmişti. Yİ-ÜFE’den arındırılmış şekilde değişim de yüzde 11,35 oranında değer kaybı olmuştu. Dolar bazlı bakıldığında da BIST 100 endeksi 2025’te yüzde 5,6 oranında değer kaybetmişti.

Dolar bazlı endeks

2026 yılı başından bu yana, BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 19 oranında yükseldi. Endeksin dolar bazlı değişimi ise yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 oranında yükseliş yönünde oldu.

2025’i 262 dolar seviyesinden tamamlayan BIST 100 endeksi, 28 Ocak 2026 itibarıyla 308 dolar seviyesinde seyrediyor.

2024 Ağustos’tan bu yana dolar bazında en yüksek seviyelerinde seyreden endeksin, gün içi zirvesi 510 dolarla 5 Kasım 2010’da kapanış rekoru ise 508 dolarla 4 Kasım 2010’da görüldü. Endeksin bu zirveleri aşması için dolar/TL’nin sabit kalması halinde 22 bin puanı aşması gerektiğini de hatırlatalım.

Altın bazlı endeks

Güvenli limanlara yönelim 2025’te hızlanırken, 2026’da da hız kesmiyor. Altın liderliğinde yükselen değerli metallerde hareket gündemde öne çıkarken, ons altın 5.311 dolarla bugün (28 Ocak) rekor tazeledi. Gram altın da bu harekete 7.600 TL’nin üzerine çıkarak katıldı. Borsa ve altında zirveler görülürken, altın bazlı endeks ne durumda?

Ons altın bazında BIST 100 endeksinde bakıldığında, zirvelerin 4,60 seviyelerinde 2023 Ekim, 2024 Şubat ve yine 2024 Mayıs-Temmuz döneminde olduğu görülüyor. 28 Ocak 2026 itibarıyla ons bazında 2,53 seviyelerinde seyreden BIST 100 endeksi 2022 sonu ve 2023 ilk çeyreğindeki altın karşısındaki değer kazanımının gerileme sürecindeki seviyelere karşılık geliyor.

Gram altın/Borsa

BIST 100 endeksinin gram altın bazında (SGLD) grafiğine bakıldığında,17 Ocak 2000 tarihli zirvesi adeta “Everest” gibi 41’e yakın görünürken, bugün 1,75 seviyesinde işlem gördüğü de dikkat çekiyor.

Seda Yalçınkaya Özer: Hisse performansı değişebilir

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, borsadaki bu seyir için hisse performanslarında görünümün değişebildiği konusunda uyardı. "Hisse bazlı bakıldığında, her hissenin kendi güçlenmesinin endeksten çok daha farklı olduğunu söylemek lazım" diyen Yalçınkaya, "Şunu demek istiyorum: Endeks yıl başından bu yana %15 getirdi. Ancak BIST 100 içindeki X hissesi yıl başından bu yana %58 getiri sağlamış olabilir" diye de ekledi.

Editör notu: Ekran görüntüleri Forinvest FXPlus'tan alınmıştır. Verilerin anlık olarak hesaplandığı saatler, görsellerde yer almaktadır.