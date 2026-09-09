Borsada 18 milyarlık net alımla 'Al' sinyali: Dr. Nuri Sevgen piyasadaki kritik seviyeleri değerlendirdi

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi öncülüğünde yaşanan sert yükselişi değerlendiren Dr. Sevgen, seans sonuna doğru İş Bankası C ve Akbank paylarındaki alımların tüm sektöre ve endekse yayıldığını belirtti. Bankacılık endeksinin günü %4'ün üzerinde değer kazancıyla tamamladığını, BIST 100 endeksinin %1,79 ve BIST 30 endeksinin %2,23 prim sağladığını ifade eden Dr. Sevgen, tek bir aracı kurum üzerinden 18 milyar TL tutarında net alım gerçekleştirildiğini ve yakın zamanda bu büyüklükte bir net alım rakamıyla karşılaşmadığını vurguladı. Bu güçlü net alımın piyasadaki olumlu hareketin devamını desteklediğini kaydetti.

Teknik analizde kritik seviye: 14.200 puanın üzerinde 'Al' sinyali

Endeksteki teknik tabloyu grafikler üzerinden aktaran Dr. Sevgen, 5, 10 ve 21 günlük üstsel hareketli ortalamaların 14.200 seviyesinde kesiştiğini açıkladı. BIST 30 endeksinde 14.200 puanın üzerinde kalındığı sürece grafiklerin net bir alım sinyali verdiğini belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların 14.200 seviyesinin altına stop-loss (zarar kes) koyarak risklerini kolayca yönetebileceklerini söyledi. Hacimle desteklenen bu güçlü girişin 14.200 seviyesinin altına inilmediği sürece yukarı yönlü trendin başladığını gösterdiğini dile getirdi.

Hareket BIST 30 ve BIST 100 hisselerine kayıyor

Daha önceki dönemlerde yükselişin BIST 100 dışındaki hisselerde yoğunlaştığını hatırlatan Dr. Sevgen, artık likidite ve hareketin BIST 100 ve BIST 30 hisselerine kaymaya başladığını ifade etti. Piyasadaki yatırımcıların ve spekülatörlerin hareketin olduğu alana yöneleceğini belirten Dr. Sevgen, BIST 30 bünyesindeki ucuz kalmış hisselere ve endeks korelasyonu yüksek borsa yatırım fonlarına veya vadeli kontratlara olan ilginin devam edeceğini vurguladı.

SPK'nın yeni düzenlemesi piyasa derinliğini artıracak

SPK'nın 11 Eylül'den itibaren uygulanacak olan pay sahipliği bildirimleri ve fiili dolaşımdaki payların hesaplanmasına yönelik ilke kararlarını değerlendiren Dr. Sevgen, adımların piyasa sağlığı açısından son derece olumlu olduğunu belirtti. Şirket sermayesindeki bildirim sınırının %5'ten %3'e düşürüldüğünü ve belirli bloke payların fiili dolaşım oranından çıkarılacağını hatırlatan Dr. Sevgen, bu düzenlemenin piyasadaki suni likidite darlıklarını çözeceğini vurguladı. Ayrıca bu adımların MSCI'nın fiili dolaşımla ilgili endişelerini önemli ölçüde karşılayarak yabancı yatırımcı ilgisini yeniden artırabileceğini ekledi.

TCMB faiz kararı beklentisi ve küresel piyasalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin beklentilerini de paylaşan Dr. Sevgen, haftalık repo politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağını öngördüğünü belirtti. Yıl sonu için politika faizinin en fazla %35 - %35,5 seviyelerine çekilebileceğini düşündüklerini aktaran Dr. Sevgen, faiz indirim beklentisinin ekim yerine aralık ayına kalabileceğini ifade etti. Küresel piyasalarda altının ons fiyatında 4.400 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda alımların 4.700 dolara doğru ivmelenebileceğini, gümüşte 65 dolar seviyesinin kritik olduğunu, Euro/dolar paritesinde ise 1,1550 desteği üzerinde kalındıkça seyrin Euro lehine işleyebileceğini sözlerine ekledi.