Borsa İstanbul, HEDEF ve METUR hisselerinde 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri uygulanacağını duyurdu

Borsada 2 hisseye 1 ay süreyle tedbir kararı
Borsa İstanbul, 29 Ağustos 2025 Cuma günü Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Yatırım Aracı Bazında Tedbir Sistemi kapsamında iki hisse için yeni kararlar aldı.

Açıklamaya göre, Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) paylarında 1 Eylül 2025’ten 30 Eylül 2025’e kadar brüt takas uygulanacak. Ayrıca, hissede daha önce yürürlükte olan kredili işlem yasağı da bu süre boyunca devam edecek.

Diğer yandan, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) hisseleri için aynı dönemde açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

Alınan kararlar, 1 Eylül 2025 seans başından itibaren yürürlüğe girecek ve 30 Eylül 2025 seans sonunda sona erecek.

