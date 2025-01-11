Borsada 2025 düşüşle başladı: Yatırımcısına kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, 2025’in ilk haftasında yurt dışı verilere odaklanırken, yurt içinde de gündemdeki hareketlilik sürdü.

Endekste, yurt içinde işsizlik, sanayi üretim gibi veriler etkili olurken, yurt dışında ABD verileri yakından izlendi.

Endeks, haftalık bazda yüzde 1,63 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 1,40 olurken, sanayi endeksinde de yüzde 1,82 oranında düşüş görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 3,08 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 4,72 ile aracı kurumlar oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 13,99 ile CVK Maden (CVKMD) çekerken, ardından yüzde 11,75 ile Margün Enerji (MAGEN) ve yüzde 10,55 ile Şekerbank (SKBNK) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 7,02 ile Mavi Giyim (MAVI) gelirken, yüzde 6,85 ile Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ve yüzde 6,59 düşüşle Batı Söke Çimento (BSOKE) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre artışla 488 milyar 894 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 41 milyar 965 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 37 milyar 976 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ve 27 milyar 514 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir azalışla 8 trilyon 717 milyar 313 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 538 milyar 20 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 462 milyar 801 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 405 milyar 30 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.