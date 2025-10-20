  1. Ekonomim
Borsada 3. çeyrek bilanço dönemi başladı!

Borsa İstanbul’da şirket ve bankaların 2025 yılı 3. çeyrek bilanço dönemi başladı.

Borsa İstanbul’da 2025 yılı 3.çeyrek bilanço dönemi başladı.

Bu yılın 3. çeyrek dönemine ilişkin bilanço sonuçları; 20 Ekim tarihinde Türkiye Sigorta ile başladı. 23 Ekim'de TAV Havalimanları ve Tat Gıda finansal sonuçlarını açıklayacak.

Borsa İstanbul'da 3. çeyrek finansal sonuç sezonunda ilk banka bilançosu ise 23 Ekim'de Akbank’tan gelecek.

BIST'te işlem gören bazı şirket ve bankaların 2025 yılı 3.çeyrek finansal sonuçlarını olası açıklama tarihleri:

ForInvest’in haberine göre, Konsolide olmayan bankalara ilişkin 3. çeyrek finansal sonuçlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 30 Ekim 2025, konsolide banka ve konsolide olmayan şirketler için 10 Kasım 2025 olarak belirlendi. Konsolide bankalar ise 19 Kasım 2025'e kadar bilançolarını gönderebilecek.

BIST'te işlem gören şirket ve bankaların 2025 yılı 3.çeyrek finansal sonuçlarını son açıklama tarihleri:

