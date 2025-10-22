Borsada 4 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler sonucunda 4 hisseye önleyici tedbir uygulanması kararı verildi.
BIST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre,
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Mercan Kimya (MERCN.E), Peker GYO (PEKGY.E), Pasifik GYO (PSGYO.E) ve Tek-Art Turizm (TEKTU.E) payları 23/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.