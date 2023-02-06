Borsada 8 hisse deprem dolayısıyla askıya alındı

Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildi. Yapılan açıklamada bu şirketler; SASA Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret, Sanko Holding, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, İskenderun Demir ve Çelik, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi, Rubenis Tekstil olarak belirtildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

SASA.E (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

BOSSA.E

BLCYT.E

SANKO.E

HATEK.E

ISDMR.E

ARSAN.E

RUBNS.E

SASA'dan açıklama

SASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: 06.02.2023 sabahı meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde adana Seyhan'da bulunan tesislerimizde önemli bir hasar meydana gelmemiştir.üretim aynı şekilde devam etmektedir.

SASA'dan gelen açıklamanın ardından Borsa İstanbul KAP'a yaptığı açıklamada hisse senetlerinin işleme açılacağı saati açıkladı: "SASA.E sırası şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden saat 11:15'te işleme açılacak, sırada 11:15-11:25 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:30'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.

Dayanağı SASA olan varantlar ise saat 11:30'da sürekli işlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır."

Park Elektrik Madencilik: Islahiye boksit sahasında can kaybı yok, üretime ara verildi

Bu şirketlerin dışında deprem bölgesinde faaliyetleri bulunan diğer şirketlerden de açıklamalar geliyor. Bu şirketlerden biri de Park Elektrik Madencilik oldu. Park Elektrik Madencilik KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Gaziantep de dahil olmak üzere söz konusu deprem civar illerde de etkili olmuştur.

Şirketimizin işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan, 78173 sicil numaralı boksit sahasında deprem anında üretim faaliyeti gerçekleştirilmemekte olup herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

Mevcut durum itibariyle maden sahasındaki çalışma bölgeleri ile Islahiye arasında ulaşım sağlanamamakta olup madencilik faaliyetlerinde kullanılan iş makineleri ulaşım yollarının açılması ile kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak amacıyla ilgili bölgelere sevk edilmektedir. Bu çerçevede, sahada rödovansçı firma CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen üretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Bölgedeki gelişmeler ve durum tespit çalışmaları hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.