Borsada açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralı
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde saat 15.32.58 itibarıyla yaşanan değişimin eşiği aşması nedeniyle açığa satış işlemlerine ilişkin yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, BIST 100 endeksindeki değişimin eksi yüzde 2 olan eşik değeri aşması nedeniyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında, açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağı belirtildi.