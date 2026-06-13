Borsada açığa satış yasağının süresi bir kez daha uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağı ile kredili işlemlerde öz kaynak oranına yönelik esneklik uygulamasının 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

Kuruluştan yapılan açıklaması şöyle:

Kurulumuzun 30.05.2026 tarihli ve 2026/33 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 30.05.2026 tarihli ve 33/993 sayılı Kararı’nda öngörülen;

- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

ilişkin tedbir ve uygulamaların 26.06.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir.

İlk yasak savaşla başladı

28 Şubat’ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşıyla piyasalarda alınan önlemlerle 2 Mart itibarıyla başlayan açığa satış ve kredili işlem düzenlemeleri o günden bu yana uzatılıyor.