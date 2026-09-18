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Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı devrede

Borsa İstanbul’da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak.

Haber Merkezi
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Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı devrede
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Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, saat 10.05.55 itibarıyla BIST 100 endeksindeki değişimin -%2’lik eşik değeri aşması nedeniyle Pay Piyasası’nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının devreye alındığı belirtildi.

Buna göre, açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

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