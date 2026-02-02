Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı
BIST 100 endeksindeki düşüşün eşik değeri aşması sonrası, pay piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı devreye girdi. Borsa İstanbul'dan yapılan KAP açıklaması şöyle:
"Saat 10:00:02 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değeri (-%2) aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."