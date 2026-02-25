Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST100 endeksindeki düşüş nedeniyle açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının devreye alındığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, saat 15:02:55 itibarıyla BIST100 endeksindeki düşüşün yüzde 2 eşik değerini aşması üzerine Pay Piyasası’nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Karar kapsamında açığa satış işlemleri, ilgili payda en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat seviyesinden yapılabilecek.