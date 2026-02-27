Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
BIST 100 endeksinde, açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
BIST 100 endeksinde yaşanan düşüş nedeniyle açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı devreye alındı.
Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, saat 16:25 itibarıyla BIST 100 endeksindeki değişimin eşik değer olan yüzde eksi 2’yi aşması nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen hisselerde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.