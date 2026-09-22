Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak

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Borsa İstanbul'da, BIST 50 Endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda, 22 Eylül tarihli işlemlerden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Buna göre, açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Aynı gün kapatılan satışlar da kapsamda

Açıklamada, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğu belirtildi.

Yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarının bu nitelikteki satışlara ilişkin emirleri de açığa satış seçeneğini işaretleyerek iletmeleri gerektiği vurgulanarak, bu konuda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin önem arz ettiği kaydedildi.