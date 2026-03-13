  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Takip Et

Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor

Yurt içi piyasalar, Ramazan Bayramı öncesi kısa haftaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Takip Et

Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı ve arife günü nedeniyle gelecek hafta 3,5 gün işlem yapılacak. 

Piyasa, 19 Mart Perşembe günü yarım gün işlem görmesinin ardından pazartesi günü açılışına kadar kapalı olacak. 

19 Mart 2026 Perşembe takas yapılmayacak.

17 Mart 2026 Salı tarihli işlemlerin takası 23 Mart 2026 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

18 Mart 2026 Çarşamba ve 19 Mart 2026 Perşembe tarihli işlemlerin takası 24 Mart 2026 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

Borsada düşüş sertleşiyor: Bankalarda eksi yüzde 4'ü aştıBorsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

 