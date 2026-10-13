Borsada bilanço dönemi başlıyor: İlk tarihler ve kar tahminleri belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bankalara ilişkin 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuç dönemi yaklaşıyor.

Matriks Haber'in, KAP bildirimleri ve şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimlerinden edindiği bilgilere göre, üçüncü çeyrek bilanço takviminde ilk finansal sonucun 19 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Sigorta (TURSG) tarafından açıklanması bekleniyor.

Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço açıklamasının 27 Ekim 2026 tarihinde Akbank (AKBNK) tarafından yapılması öngörülüyor. Garanti BBVA (GARAN) için beklenen tarih 28 Ekim 2026 olarak takvimde yer alıyor.

Finans dışı ilk bilanço ise TAV Havalimanları'ndan (TAVHL) 21 Ekim 2026 tarihinde gelecek.

Mevcut verilere göre 43 şirketin beklenen bilanço açıklama tarihi belli olurken, ekim ayının son haftasından itibaren finansal sonuç takviminin yoğunlaşması bekleniyor.

Aracı kurumlardan 2026 üçüncü çeyrek bilanço beklentileri

Deniz Yatırım, İş Yatırım ve Şeker Yatırım, 2026 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin bazı banka ve şirketlere yönelik beklentilerini paylaşmaya başladı.

Matriks Haber'in şu ana kadar edindiği raporlara göre, Garanti BBVA'nın (GARAN) net kârını Deniz Yatırım 32,54 milyar TL, İş Yatırım 31,86 milyar TL olarak tahmin ediyor. Yapı Kredi (YKBNK) için beklentiler sırasıyla 10,48 milyar TL ve 10,52 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Halkbank (HALKB) için Deniz Yatırım 7,94 milyar TL, Şeker Yatırım 7,71 milyar TL, İş Yatırım ise 7,30 milyar TL net kâr öngörüyor. Albaraka Türk'ün (ALBRK) net kâr beklentisi Deniz Yatırım'da 1,23 milyar TL, İş Yatırım'da 986 milyon TL olarak yer alıyor.

Türkiye Sigorta'nın (TURSG) net kârı için Deniz Yatırım 6,5 milyar TL, İş Yatırım 6,4 milyar TL tahmininde bulunurken, kurumların beklentileri yıllık bazda yaklaşık yüzde 28-30 kâr artışına işaret ediyor.

Tahminlerde bankacılık sektöründe net faiz marjları, fonlama maliyetleri ve kredi risk maliyetleri; sigortacılık sektöründe ise prim üretimi ve teknik kârlılık öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

2026 yılı 3. çeyrek finansal raporların son yayımlanma tarihleri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bankaların 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin finansal raporlarının son gönderim tarihleri daha önce belirlenmişti. Buna göre, şirketlerin konsolide olmayan finansal raporları için son tarih 30 Ekim 2026, konsolide finansal raporları için ise 9 Kasım 2026 olacak.

Bankaların konsolide olmayan finansal raporlarında son gönderim tarihi 9 Kasım 2026, konsolide finansal raporlarında ise 19 Kasım 2026 olarak uygulanacak. Böylece normal hesap dönemine tabi şirketlerde 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi 30 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde, bankalarda ise 9 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde tamamlanmış olacak.

2026 yılı dönemsel finansal raporların son yayımlanma tarihleri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bankaların 2026 yılına ilişkin dönemsel finansal raporlarını son yayımlama tarihleri yıl başında belirlenmişti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan takvime göre, normal hesap dönemine tabi Borsa şirketleri ile Borsa'da işlem gören banka ve katılım bankalarının 2026 yılı yıllık finansal raporları için konsolide olmayan tablolarda son gönderim tarihi 1 Mart 2027, konsolide tablolarda ise 12 Mart 2027 olarak belirlendi.

Özel hesap dönemi finansal raporları

Hesap dönemi farklı ortaklıkların finansal raporlarının son yayımlanma tarihleri de belirlendi.

Buna göre, futbol kulüplerinin şirketlerinin 01.06.2026-31.08.2026 dönemi için 3 aylık finansal raporları 12 Ekim 2026, 01.06.2026-30.11.2026 dönemi için 6 aylık finansal raporları 19 Ocak 2027 ve 01.06.2026-28.02.2027 dönemi için 9 aylık finansal raporları 9 Nisan 2027 tarihine kadar yayımlanmış olacak.

Bor Şeker ve Martı GYO'nun 01.04.2026-30.09.2026 dönemi için 6 aylık finansal raporları 9 Kasım 2026 ve 01.04.2026-31.12.2026 dönemi için 9 aylık finansal raporları 1 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak.

Arena Bilgisayar ve Martı Otel'in 01.04.2026-31.12.2026 dönemi için 9 aylık bilançoları 9 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak. Do & Co'nun son gönderim tarihleri yurt dışında finansal raporların kamuya açıklanma tarihlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Do & Co ise 01.04.2026-31.12.2026 dönemi için 9 aylık sonucunu 11 Şubat 2027 tarihinde açıklayacağını duyurmuştu.

Balsu Gıda'nın 01.07.2026-30.09.2026 dönemi için 3 aylık finansal raporu 9 Kasım 2026 ve 01.07.2026-31.12.2026 dönemi için 6 aylık finansal raporu 19 Şubat 2027 tarihine kadar duyurulacak.

Kayseri Şeker'in 01.05.2026-31.10.2026 dönemi için 6 aylık finansal raporu 21 Aralık 2026 tarihine kadar açıklanacak.

Mavi Giyim'in 01.02.2026-31.10.2026 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporu 10 Aralık 2026 tarihine kadar yayımlanmış olacak.

Merko Gıda'nın 01.07.2026-30.09.2026 dönemine ilişkin 3 aylık finansal raporu 30 Ekim 2026 ve 01.07.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin 6 aylık finansal raporu 9 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak.