Borsada bilanço sezonu: Hangi şirket ne zaman açıklayacak?

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bankalara ilişkin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuç dönemi yaklaşıyor.

Matriks Haber'in KAP bildirimleri ve şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimlerinden edindiği bilgilere göre, üçüncü çeyrek bilanço takviminde ilk finansal sonucun 21 Ekim 2026 tarihinde TAV Havalimanları (TAVHL) tarafından açıklanması bekleniyor.

Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço açıklamasının 27 Ekim 2026 tarihinde Akbank (AKBNK) tarafından yapılması öngörülüyor. Garanti BBVA (GARAN) için beklenen tarih 28 Ekim 2026 olarak takvimde yer alıyor.

Sigortacılık sektöründen ilk bilanço ise Aksigorta'dan (AKGRT) 22 Ekim 2026 tarihinde gelecek. Türkiye Sigorta (TURSG), daha önce 19 Ekim 2026 olarak duyurduğu finansal sonuçlarını açıklama tarihini erteledi.

Ekim ayında bilanço açıklayacak şirketler

Ayrıca bu ay içinde, 22 Ekim'de AKGRT ve EBEBK; 26 Ekim'de AGESA, ANHYT, ARCLK, BRISA, CIMSA, LILAK, TABGD, TKNSA ve TTRAK; 26-27 Ekim'de AKCNS; 27 Ekim'de ANSGR, ASELS, BIGCH ve TCKRC; 28 Ekim'de TSKB; 30 Ekim'de ise CGCAM, GLCVY ve KLYPV finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler arasında yer alıyor.

Mevcut verilere göre 67 şirketin beklenen bilanço açıklama tarihi belli olurken, ekim ayının son haftasından itibaren finansal sonuç takviminin yoğunlaşması bekleniyor.

Bankaların üçüncü çeyrek kâr beklentileri

Aracı kurumların 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şu ana kadar paylaştığı tahminler, bankacılık, sigortacılık, sanayi, havacılık ve perakende sektörlerinde yoğunlaştı.

Matriks Haber'in şu ana kadar aracı kurumlardan aldığı tahminlerden derlediği verilere göre, bankacılıkta medyan net kâr beklentisi Garanti BBVA (GARAN) için 31,96 milyar TL, VakıfBank (VAKBN) için 14,32 milyar TL, Akbank (AKBNK) için 11,62 milyar TL, Yapı Kredi (YKBNK) için 10,50 milyar TL, İş Bankası (ISCTR) için 9,57 milyar TL, Halkbank (HALKB) için 7,73 milyar TL ve TSKB için 2,53 milyar TL seviyesinde oluştu.

Sigortacılıkta Türkiye Sigorta (TURSG) için 6,50 milyar TL, Anadolu Sigorta (ANSGR) için 3,71 milyar TL, AgeSA (AGESA) için 2,24 milyar TL medyan net kâr beklentisi bulunuyor.

Reel sektörde Tüpraş öne çıkıyor

Reel sektörde Tüpraş (TUPRS) için 57,14 milyar TL, BİM (BIMAS) için 9,03 milyar TL, Medical Park (MPARK) için 1,56 milyar TL medyan net kâr beklentisi oluşurken, Arçelik (ARCLK) için 5,80 milyar TL, Koton (KOTON) için 609 milyon TL net zarar öngörülüyor.

Havacılıkta döviz bazlı tahminlerin ortalaması Türk Hava Yolları (THYAO) için 1,12 milyar dolar, Pegasus (PGSUS) için 164 milyon euro net kâra işaret ederken, TAV Havalimanları (TAVHL) için 138 milyon euro net kâr beklentisi bulunuyor.

Sektörel görünümde bankacılıkta fonlama maliyetleri ve kredi risk maliyetleri kârlılığı baskılarken, hayat sigortacılığı, rafineri, havacılık ve seçili perakende şirketlerinin görece güçlü sonuçlarla ayrışması bekleniyor.

Üçüncü çeyrek bilançolarında son tarihler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bankaların 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin finansal raporlarının son gönderim tarihleri daha önce belirlenmişti. Buna göre, şirketlerin konsolide olmayan finansal raporları için son tarih 30 Ekim 2026, konsolide finansal raporları için ise 9 Kasım 2026 olacak.

Bankaların konsolide olmayan finansal raporlarında son gönderim tarihi 9 Kasım 2026, konsolide finansal raporlarında ise 19 Kasım 2026 olarak uygulanacak. Böylece normal hesap dönemine tabi şirketlerde 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi 30 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde, bankalarda ise 9 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde tamamlanmış olacak.

Yıllık finansal raporlar için takvim

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bankaların 2026 yılına ilişkin dönemsel finansal raporlarının son yayımlanma tarihleri yıl başında belirlenmişti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan takvime göre, normal hesap dönemine tabi Borsa şirketleri ile Borsa'da işlem gören banka ve katılım bankalarının 2026 yılı yıllık finansal raporları için konsolide olmayan tablolarda son gönderim tarihi 1 Mart 2027, konsolide tablolarda ise 12 Mart 2027 olarak belirlendi.

Özel hesap dönemine tabi şirketlerin bilanço tarihleri

Hesap dönemi farklı ortaklıkların finansal raporlarının son yayımlanma tarihleri de belirlendi.

Buna göre, futbol kulüplerinin şirketlerinin 01.06.2026-31.08.2026 dönemine ilişkin 3 aylık raporları 12 Ekim 2026, 01.06.2026-30.11.2026 dönemine ilişkin 6 aylık raporları 19 Ocak 2027 ve 01.06.2026-28.02.2027 dönemine ilişkin 9 aylık raporları 9 Nisan 2027 tarihine kadar yayımlanmış olacak.

Bor Şeker ve Martı GYO'nun 01.04.2026-30.09.2026 dönemine ilişkin 6 aylık raporları 9 Kasım 2026 ve 01.04.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin 9 aylık raporları 1 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak.

Arena Bilgisayar ve Martı Otel'in 01.04.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin 9 aylık bilançoları 9 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak.

Do & Co'nun son gönderim tarihleri, yurt dışında finansal raporların kamuya açıklanma tarihlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Do & Co ise 01.04.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin 9 aylık sonucunu 11 Şubat 2027 tarihinde açıklayacağını duyurmuştu.

Balsu Gıda'nın 01.07.2026-30.09.2026 dönemine ilişkin 3 aylık raporu 9 Kasım 2026 ve 01.07.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin 6 aylık raporu 19 Şubat 2027 tarihine kadar duyurulacak.

Kayseri Şeker'in 01.05.2026-31.10.2026 dönemine ilişkin 6 aylık raporu 21 Aralık 2026 tarihine kadar açıklanacak.

Mavi Giyim'in 01.02.2026-31.10.2026 dönemine ilişkin 9 aylık raporu 10 Aralık 2026 tarihine kadar yayımlanmış olacak.

Merko Gıda'nın 01.07.2026-30.09.2026 dönemine ilişkin 3 aylık raporu 30 Ekim 2026 ve 01.07.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin 6 aylık raporu 9 Şubat 2027 tarihine kadar açıklanacak.