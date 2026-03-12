Borsada bilanço sezonu tamamlandı: Bankalar öne çıktı

Borsa İstanbul’da 2025 yılı 4.çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Finansal sonuçlar genel olarak piyasa analistlerinin tahminlerine yakın gerçekleşirken, bankacılık sektöründe bilançolar beklenti üzerinde açıklandı.

Matriks Haber’in bilanço dönemi araştırma haberine göre, bankalar ile banka dışı şirketler belirgin ayrıştı. En sert pozitif sürpriz ulaştırma-havacılıkta görüldü.

Bankacılar beklentilerin üzerinde performans gösterdi

11 Mart 2025 tarihinde sonuçlanan 2025 yılı 4.çeyrek bilanço sonuçlarında bankacılık sektörü beklentilerin üzerinde performans gösterirken, finans dışı şirketlerde açıklanan net karlar tahminlerin sınırlı ölçüde altında kaldı.

Sonuçlar, bankacılık sektörü için piyasa beklentilerinin yaklaşık %6,0 üzerinde gerçekleşti. Sigortacılık sektöründe ise beklentilere paralel sonuçlar paylaşıldı. Sigortacılık sektörü bilançoları aracı kurumların beklentilerinin yüzde 1,2 üstünde geldi.

Matriks Haber bilanço anketinde yer alan finans dışı sektör hisselerinde net kar rakamları piyasa beklentilerinin yüzde 2,4 altında açıklandı. Bankacılık sektörü bilançolarının ise tahminlerin yüzde 14,7 oranında üzerinde geldiği görüldü.

Aracı kurumların araştırma kapsamında yer alan sigortacılık sektörüne ait hisselerin net dönem karları ise öngörülenden yüzde 7,4 daha yüksek oluştu.

Ulaştırma ve havacılık öne çıktı

Diğer sektörlere bakıldığında; ulaştırma sektöründe yüzde 55,2, havacılık sektöründe tahminlerin yüzde 55 üzerinde açıklamalar görüldü.

Gayrimenkul sektörü bilançoları beklentilere oldukça yakın bir seviyede gelirken bazı sektörlerde finansal sonuçlar tahminlerin belirgin şekilde altında kaldı. İletişim sektörü yüzde -47,5, taş, toprak ise -54,2 beklenti altında bilanço açıkladı.

Aracı kurum analistleri, 2025 yılı 4.çeyrek dönemi için bankacılık sektöründe yüzde 47,4, sigortacılık sektöründe yüzde 35,2 oranında yıllık artış beklentisine sahipti. Piyasada, finans dışı sektörlerin net karında ise yıllık bazda yüzde 39,9’luk tahmini bulunuyordu.

Operasyonel olarak zayıf geçti

Finansal sonuçlar 4. çeyreğin yıllık baz etkilerine rağmen operasyonel olarak zayıf bir çeyrek olduğuna işaret etti. Çeyreksel kar momentumunda belirgin bozulma olduğu görüldü. Bankacılık sektöründe güçlü ayrışma yaşanırken, en dikkat çekici dönüşüm hikâyesi sigortacılık sektöründe görüldü.

Ankete, Ak Yatırım, Deniz Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, HSBC, ICBC Yatırım, İş Yatırım, KuveytTürk Yatırım, Marbaş Menkul, OYAK Yatırım, PhillipCapital, Pusula Yatırım, QNB Invest, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, ÜNLÜ & Co, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım olmak üzere toplam 22 kurum katılım sağlamıştı.